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Информации о россиянах, пострадавших при землетрясениях в Японии, нет

Информации о россиянах, пострадавших при землетрясениях в Японии, нет

Информации о пострадавших гражданах России в результате землетрясений в Японии нет, сообщили информагентству ТАСС в генконсульстве РФ в префектуре Ниигата, которая оказалась в эпицентре подземных толчков.

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Комментарии
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Sergiy Che
&quot;возле атомной электростанции «Касивадзаки-Карива» наблюдается цунами. Генсек правительства Японии Ёсимаса Хаяси на экстренной пресс-конференции заявил, что сбоев в работе АЭС не произошло&quot; - после Фукусимы у них вроде сперва тоже &quot;не наблюдалось&quot;...
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