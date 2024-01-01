Информации о россиянах, пострадавших при землетрясениях в Японии, нет

Информации о пострадавших гражданах России в результате землетрясений в Японии нет, сообщили информагентству ТАСС в генконсульстве РФ в префектуре Ниигата, которая оказалась в эпицентре подземных толчков.
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