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Кадры с места ликвидации боевиков в Дербенте

Пресс-служба МВД Дагестана опубликовала кадры с места ликвидации двух боевиков в Дербенте.Ранее в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что двое боевиков были ликвидированы в Дербенте в ходе контртеррористической операции (КТО).

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