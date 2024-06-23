Кадры с места ликвидации боевиков в Дербенте

Пресс-служба МВД Дагестана опубликовала кадры с места ликвидации двух боевиков в Дербенте.Ранее в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что двое боевиков были ликвидированы в Дербенте в ходе контртеррористической операции (КТО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии