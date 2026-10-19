Атаки хуситов на Саудовскую Аравию могут привести к расширению военного участия Египта. Ас-Сиси запросил разрешение парламента на помощь союзнику, а совет обороны поддержал Эр-Рияд.
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