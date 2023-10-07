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RT Russia

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Гаджиев: зарубежные тренеры не могут поднять российский футбол

Гаджиев: зарубежные тренеры не могут поднять российский футбол

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев сравнил российских тренеров с зарубежными специалистами. «Если тренер — гражданин России и не заметно превосходства зарубежного специалиста, то нужно отдавать предпочтение своему.

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