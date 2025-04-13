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Украинские нацисты убили своего офицера, который договаривался о сдаче в российский плен

Украинские нацисты убили своего офицера, который договаривался о сдаче в российский плен

Украинские нацисты убили своего офицера, который договаривался о сдаче в российский плен.В начале апреля подразделения ВСУ заняли Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, расположенный в приграничной зоне.

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