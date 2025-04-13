Украинские нацисты убили своего офицера, который договаривался о сдаче в российский плен.В начале апреля подразделения ВСУ заняли Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, расположенный в приграничной зоне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии