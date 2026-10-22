В Минобороны России рассказали, что расчёты войск беспилотных систем Южной группировки войск уничтожили два наземных роботизированных комплекса и укрытие с украинскими оккупантами на Краматорском направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Возбуждено уголо...
- Путин: Россия — о...
- МИД: сотрудники к...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым