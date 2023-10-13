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Ключевые положения Народной программы «Единой России» отражены в проекте бюджета 2024-2026 годов

Ключевые положения Народной программы «Единой России» отражены в проекте бюджета 2024-2026 годов

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