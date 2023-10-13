Ключевые положения Народной программы «Единой России» отражены в проекте бюджета 2024-2026 годов

Ко второму чтению партия проработает с Минфином увеличение финансирования по ряду направлений — на развитие села, обучение специалистов, модернизацию центров занятости Промежуточные итоги реализации Народной программы «Единой России» и финансирование её положений в проекте бюджета на предстоящую трёхлетку обсудили на заседании программной комиссии партии, которое прошло под председательством Дмитрия Медведева, при участии секретаря Генсовета Андрея Турчака, координаторов направлений Народной программы, а также министров.