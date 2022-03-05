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Два художника сошлись в баттле прямо на глазах у уссурийской публики

Два художника сошлись в баттле прямо на глазах у уссурийской публики

В уссурийском Доме художника случился прецедент из разряда новаторских. Два художника, работающих в различных жанрах живописи, продемонстировали свои картины в рамках одной выставки.

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