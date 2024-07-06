В конце лета архангельский «Водник» примет участие в турнире в Кемерово

Предсезонный турнир с участием четырёх клубов Суперлиги пройдёт с 24 по 25 августа и будет посвящён Дню шахтёраПредсезонный турнир с участием четырёх клубов Суперлиги пройдёт с 24 по 25 августа и будет посвящён Дню шахтёраСостав участников более, чем серьезный — действующим чемпионам России из «Кузбасса» под крышей ЛДК будут противостоять хабаровский «СКА-Нефтяник» и иркутская «Байкал-Энергия», а также оппонент по весеннему финалу Чемпионата России — архангельский «Водник».