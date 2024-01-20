Morgan Stanley: ставка Банка Японии останется нетронутой на январском заседании

В наступающий понедельник стартует первое в этом году заседание Банка Японии. Регулятор испытывает колоссальное давление со стороны правительства и международных институтов, подталкивающих управляющего Кадзуо Уэда к выходу из режима отрицательных ставок.
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