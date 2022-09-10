На въезде в Белгородскую область ВС РФ и волонтеры выдают гуманитарную помощь людям

Скриншот из видео Россия помогает гражданам, вынужденно покидающим Харьковскую область На КПП Уразово на границе в Белгородскую область, где сегодня скопилась На границе Белгородской области образовалась гигантская пробкаТысячи людей из опасных районов Харьковской области покидают дома и едут в Россию огромная пробка людей и машин, которые перебираются из опасных районов Харьковской области, российские военные и «Народный фронт» помогают гражданам.