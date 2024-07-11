Такого еще никто не видел: Дубайский лес и самая длинная магистраль в Мире

Рендер проекта «Зеленый хребет» (Green Spine) / © Urb Дубай, известный своими небоскребами и роскошью, готовится к реализации грандиозного экологического проекта, который не только украсит город, но и станет его «зеленым сердцем».
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