Дикий Юг - Прир...
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Дикий Юг - Природа Юга России

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Такого еще никто не видел: Дубайский лес и самая длинная магистраль в Мире

Такого еще никто не видел: Дубайский лес и самая длинная магистраль в Мире

Рендер проекта «Зеленый хребет» (Green Spine) / © Urb Дубай, известный своими небоскребами и роскошью, готовится к реализации грандиозного экологического проекта, который не только украсит город, но и станет его «зеленым сердцем».

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