ЗакС Петербурга отправил в Госдуму обновленные правила программы реновации

Депутаты настаивают на праве регионов расселять жителей сносимых домов ближе, чем в пределах всего города Депутаты ЗакС Петербурга поправили федеральный законопроект о комплексном развитии территорий, вернувшийся из Госдуму, и проголосовали за то, чтобы отправить его повторно на рассмотрение в Госдуму.