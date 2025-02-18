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Лента новостей Крыма

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Прогноз погоды в Крыму на вторник

Прогноз погоды в Крыму на вторник

Прогноз погоды в Крыму на вторник.• Симферополь: 0°, облачно• Севастополь: +2°, пасмурно• Ялта: +2°, облачно• Алушта: +2°, облачно• Евпатория: +1°, облачно• Саки: +2°, облачно• Бахчисарай: +1°, облачно• Джанкой: -1°, облачно• Судак: +1°, облачно• Феодосия: 0°, облачно•.

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