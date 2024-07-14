Информационная подача главы СКР по бесконтрольной миграции, в целом, вызвала однозначное одобрение широких масс.
Гневные речи Бастрыкина начинают давать правильные всходы
Комментарии
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КК
Коля Колянов
Белоусов и Бастрыкин хороший тандем,их беречь надо.
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3 час.
Светлана Гвоздева
А ведь это уничтожение русского народа на территории родного государства. Дума или как там её с этим не сталкивается, ей не понять.
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2 час.
Владимир Елкин
И до сих пор мы должны кормить в тюрьмах эту сволоту из убийц вместо того, чтобы уничтожить их поганую жизнь через повешение??? Дума, где соответствующие законы? Или...не Дума, а Дура? Тогда зачем нам в стране эта кодла дорогостоящих бездельников?
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1 час.
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