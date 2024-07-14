Гневные речи Бастрыкина начинают давать правильные всходы

А ведь это уничтожение русского народа на территории родного государства. Дума или как там её с этим не сталкивается, ей не понять.

Владимир Елкин

И до сих пор мы должны кормить в тюрьмах эту сволоту из убийц вместо того, чтобы уничтожить их поганую жизнь через повешение??? Дума, где соответствующие законы? Или...не Дума, а Дура? Тогда зачем нам в стране эта кодла дорогостоящих бездельников?