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Премьер-лига. Женщины. «Самара» – МБА, курское «Динамо» примет «Спарту энд К» и другие матчи

В четверг, 12 января, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги состоятся пять матчей. «Самара» примет московскую МБА, курское «Динамо» дома сыграет со «Спартой энд К» из Видного.

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