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В Бобруйске торжественно встретили передвижной музей ´Поезд Победы´.

В Бобруйске торжественно встретили передвижной музей ´Поезд Победы´.

Члены нашего коллектива учреждения дошкольного образования в лице руководителя Дегтерёвой Натальи Николаевны и председателя профсоюзного комитета Шикунец Светланы Анатольевны посетили уникальный передвижной музей на колёсах ´Поезд Победы´Несколько вагонов с уникальными, в том числе интерактивными композициями, в которых представлена история нашего  .

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