Чиновник мечтал управлять как Сталин, а жить как олигарх Абрамович

Арест бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова по подозрению во взяточничестве и факты, которые стали известны в связи с этим, привлекли внимание общественности к качеству российской политической и бизнес-элиты.
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