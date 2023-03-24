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Роман Ротенберг: «Я точно не устал от хоккея. То, что работало вчера, сегодня не работает, нужно новое – тактика, фразы, нельзя повторяться»

Роман Ротенберг заявил, что не устал от хоккея. – Не устаете от хоккея? – Знаете, я никогда не устаю, но я всегда за развитие и саморазвитие.

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