В окружном учебном центре ВВО в Забайкалье развернут парк «Патриот» с элементами «Партизанской деревни»

В окружном учебном центре ВВО в Забайкалье развернут парк «Патриот» с элементами «Партизанской деревни»

Особого внимания заслуживает экспозиция «Партизанской деревни» с элементами быта и службы партизанского движения в годы ВОВ.

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