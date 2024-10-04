В Склифе назвали тяжелым состояние Василия Ливанова

Врачи оценивают как тяжелое состояние народного артиста РФ Василия Ливанова, находящегося в реанимации отделения неврологии НИИ имени Склифосовского, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в этом медучреждении.
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