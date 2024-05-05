На сцене театра драмы в Ярославле представили спектакль-концерт «Рождение человека»

В Российском академическом театре драмы имени Ф. Волкова в Ярославле, который является самым старым театром России, был представлен спектакль-концерт «Рождение человека» под руководством Марины Брусникиной, сообщает ТАСС.
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