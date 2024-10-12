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СК: наемник Бейлс в составе ВСУ незаконно проник в Курскую область

СК: наемник Бейлс в составе ВСУ незаконно проник в Курскую область

Боец американской частной военной компании Forward Observations Group (FOG) Деррик Бейлс, принимающий участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), пересек границу Российской Федерации в конце августа и проник в Курскую область.

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