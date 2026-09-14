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Царьград

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Блумберг: Австрия отклонила въезд вице-президенту Ирана

Блумберг: Австрия отклонила въезд вице-президенту Ирана

Австрия отказала во въезде Мохаммаду Эслами, главе иранской Организации по атомной энергии, на конференцию МАГАТЭ в Вене.

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