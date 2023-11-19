Фаворит Пугачевой прокомментировал ее появление в мужском монастыре на Кипре

Сергей Савин, известный актер, певец и композитор, который является фаворитом Аллы Пугачевой, высказал свое мнение о словах Александра Левшина по поводу посещения Аллой Борисовной одного из монастырей на Кипре и ее посещении храма.
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