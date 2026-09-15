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Регионы России

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Брянская женская команда лидировала на Всероссийских соревнованиях по вольной борьбе

Брянская женская команда лидировала на Всероссийских соревнованиях по вольной борьбе

Женская команда Брянской области заняла первое место в общекомандном зачёте Всероссийских соревнований «Легион» по вольной борьбе среди девушек до 16 лет, прошедших в Орле.

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