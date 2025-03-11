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Царьград

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США и Украина в Саудовской Аравии: 30-дневное перемирие на горизонте

США и Украина в Саудовской Аравии: 30-дневное перемирие на горизонте

В Саудовской Аравии прошли переговоры США и Украины, обсуждалось 30-дневное перемирие. Германия выразила поддержку мирным усилиям, подчёркивая важность решения России.

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