Bloomberg: в Великобритании крупнейший финансовый кризис за последние 70 лет

Директор британского Института фискальных исследований (Institute for Fiscal Studies, IFS) Пол Джонсон заявил американскому информационному агентству Bloomberg, что низкий темп роста экономики и большой объем госдолга в Великобритании привели к самому крупному кризису в стране за последние 70 лет.
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