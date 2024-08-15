Нападение на Курскую область: Запад вскрыл карты

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ 3 дня назад 46K прочитали Елена Караева Курская баталия — и сегодняшняя, пусть и несопоставимая по масштабам с той, что была восемьдесят один год назад, — высветила два существеннейших и главнейших качества.
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