Нападение на Курскую область: Запад вскрыл карты

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ 3 дня назад 46K прочитали Елена Караева Курская баталия — и сегодняшняя, пусть и несопоставимая по масштабам с той, что была восемьдесят один год назад, — высветила два существеннейших и главнейших качества.