МИД Китая назвал отделение Тайваня красной линией для Пекина

REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana Отделение Тайваня от Китая является для Пекина красной линией и он не позволит острову сделать это, заявил в четверг, 7 марта, глава МИД КНР Ван И в ходе пресс-конференции на полях второй сессии Всекитайского собрания народных представителей.