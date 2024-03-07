МИД Китая назвал отделение Тайваня красной линией для Пекина

REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana Отделение Тайваня от Китая является для Пекина красной линией и он не позволит острову сделать это, заявил в четверг, 7 марта, глава МИД КНР Ван И в ходе пресс-конференции на полях второй сессии Всекитайского собрания народных представителей.
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