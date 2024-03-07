РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 170 подписчиков

МИД Китая назвал отделение Тайваня красной линией для Пекина

МИД Китая назвал отделение Тайваня красной линией для Пекина

REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana Отделение Тайваня от Китая является для Пекина красной линией и он не позволит острову сделать это, заявил в четверг, 7 марта, глава МИД КНР Ван И в ходе пресс-конференции на полях второй сессии Всекитайского собрания народных представителей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх