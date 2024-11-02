Китайские военные институты используют ИИ-модель Meta* для разработки военных инструментов

Ведущие китайские научно-исследовательские институты, связанные с Народно-освободительной армией Китая (НОАК), использовали общедоступную модель искусственного интеллекта Llama компании Meta* для разработки инструмента военного назначения.
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