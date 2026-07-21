Английский арбитр Тейлор объявил о завершении карьеры

Английский арбитр категории ФИФА Энтони Тейлор принял решение завершить карьеру. «Работа на элитном уровне была для меня невероятной привилегией, однако давление очень велико, а за твоей деятельностью следят постоянно.
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