Reuters: украинские пограничники попросили Бербок поставить допвооружение

В ходе незапланированного визита на Украину глава МИД ФРГ Анналена Бербок посетила одно из подразделений украинской пограничной службы в Черниговской области, расположенным у границы с Россией и Белоруссией.
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