Легальные клиенты оказались в мошеннической базе Центробанка

РБК: легальные клиенты оказались в мошеннической базе ЦБ Легальные клиенты банков оказались в мошеннической базе Центробанка (ЦБ) России из-за того, что аферисты открыли на их утекшие личные данные счета для вывода украденных денег.
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