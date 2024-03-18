Депутат Игорь Коханый отметил интерес избирателей к голосованию за места для благоустройства в Подмосковье

Председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый посетил более 50 УИКов в Люберцах, Раменском и Жуковском в ходе выборов президента в Подмосковье.
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