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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Орангутан пощупал пресс Куарежмы в Дубае. Рикарду задрал футболку перед обезьяной во время семейного похода в зоопарк

Обезьяна потрогала пресс Рикарду Куарежмы в зоопарке в Дубае. Экс-футболист «Барселоны» и сборной Португалии приехал туда вместе с семьей.

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