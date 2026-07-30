Основателя мессенджера Telegram внесли в перечень террористов и экстремистов Предпринимателя российского происхождения Павла Дурова*, основателя мессенджера Telegram.
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Основателя мессенджера Telegram внесли в перечень террористов и экстремистов Предпринимателя российского происхождения Павла Дурова*, основателя мессенджера Telegram.
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