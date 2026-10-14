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Киностудия Горького выросла в 10 раз после перезапуска

Киностудия Горького выросла в 10 раз после перезапуска

Площадь действующих павильонов Киностудии Горького выросла более чем в 10 раз — до 106 тыс. кв. метров — в рамках проекта «Москва — город кино».

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