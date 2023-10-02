Не секрет, что поддержка киевской хунты на Западе - продуманный идеологический проект. И если с демократами всё более-менее понятно, то как быть с республиканцами? Политолог Алексей Ярошенко указал на важный факт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии