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Zero Hedge

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Food Additives Exposed: What Lies Beneath America's Food Supply

Food Additives Exposed: What Lies Beneath America's Food Supply

Food Additives Exposed: What Lies Beneath America's Food Supply Authored by Charles Cornish-Dale via The Epoch Times, Scientists at the University of Texas, Dallas recently discovered that a common food additive can make flesh translucent - literally.

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