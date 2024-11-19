Профессиональный праздник отмечают 19 ноября ракетчики и артиллеристы РФ

День ракетных войск и артиллерии отмечают сегодня в России. Боевые расчеты гаубиц, противотанковых орудий, минометов и систем залпового огня встречают профессиональный праздник на передовой, в зоне спецоперации.
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