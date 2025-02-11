А если текущая ситуация на фронте «застынет» на годы и годы? Медленное движение вперёд, перемалывание вражеского опорника за опорником, взятие деревеньки за деревенькой.
"Заморозка" или А если ситуация на фронте застынет на годы?
Комментарии
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Александр Батт
Заморозка вредна России.
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4 час.
alik3456 Джексон
Стадо баранов из ср.аз. надо пустить вперёд...
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3 час.
Владимир Алтайцев
Какая-то мутная статья. О чём автор пишет? ОГ заморозке ЛБС. А зачем она нужна России? Для того, чтобы нацисты набрали сил, вооружения, Европа и США не перестанут накачивать нацистов ими, а потом опять ринулись на наши земли?Уверен, что писал подонок, но опытный провокатор - вроде бы о стране заботится, но на деле же об интересах нацистов. Нацизм на Украине ДОЛЖЕН БЫТЬ УНИЧТОЖЕН.
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3 час.
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