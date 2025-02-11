Владимир Алтайцев

Какая-то мутная статья. О чём автор пишет? ОГ заморозке ЛБС. А зачем она нужна России? Для того, чтобы нацисты набрали сил, вооружения, Европа и США не перестанут накачивать нацистов ими, а потом опять ринулись на наши земли?Уверен, что писал подонок, но опытный провокатор - вроде бы о стране заботится, но на деле же об интересах нацистов. Нацизм на Украине ДОЛЖЕН БЫТЬ УНИЧТОЖЕН.