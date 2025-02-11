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"Заморозка" или А если ситуация на фронте застынет на годы?

"Заморозка" или А если ситуация на фронте застынет на годы?

А если текущая ситуация на фронте «застынет» на годы и годы? Медленное движение вперёд, перемалывание вражеского опорника за опорником, взятие деревеньки за деревенькой.

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Комментарии
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Александр Батт
Заморозка вредна России.
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4 час.
alik3456 Джексон
Стадо баранов из ср.аз. надо пустить вперёд...
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3 час.
Владимир Алтайцев
Какая-то  мутная  статья. О  чём автор  пишет? ОГ  заморозке  ЛБС. А  зачем  она  нужна  России?  Для того, чтобы  нацисты  набрали сил, вооружения, Европа и США  не перестанут  накачивать нацистов  ими, а  потом  опять ринулись  на  наши  земли?Уверен, что писал подонок, но  опытный  провокатор - вроде  бы  о  стране  заботится, но  на  деле  же об интересах  нацистов. Нацизм  на  Украине  ДОЛЖЕН  БЫТЬ УНИЧТОЖЕН.
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3 час.
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