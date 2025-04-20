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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Дожди, грозы и град. О погоде в Алтайском крае 21 апреля

Дожди, грозы и град. О погоде в Алтайском крае 21 апреля

Местами температура поднимется до +19 градусов Днем 21 апреля на большей части территорий Алтайского края ожидаются дожди, в восточных районах местами сильные, в предгорьях местами обещают грозы, возможен град.

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