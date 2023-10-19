Железобетонный автомобильный мост обрушился в Новосибирской области

Пресс-служба Территориального управлении автомобильных дорог Новосибирской области В Чулымском районе Новосибирской области произошло обрушение автомобильного железобетонного моста, рассказали в пресс-службе Территориального управлении автомобильных дорог (ТУАД) региона.
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