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Железобетонный автомобильный мост обрушился в Новосибирской области

Железобетонный автомобильный мост обрушился в Новосибирской области

Пресс-служба Территориального управлении автомобильных дорог Новосибирской области В Чулымском районе Новосибирской области произошло обрушение автомобильного железобетонного моста, рассказали в пресс-службе Территориального управлении автомобильных дорог (ТУАД) региона.

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