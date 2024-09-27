Стратегическая халатность: почему военная кампания Запада против Йемена обречена на провал?

В конце минувшей недели стало известно о поражении в Красном море очередного судна (на этот раз греческого), рискнувшего проигнорировать предупреждение йеменцев из движения «Ансар Аллах» не ходить в Израиль.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии