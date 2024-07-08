Сегодня стало известно сразу о трех кадровых перестановках в омском минкульте. Замминистра этого ведомства стала экс-директор музея «Моя история» Ольга Безродная.
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Сегодня стало известно сразу о трех кадровых перестановках в омском минкульте. Замминистра этого ведомства стала экс-директор музея «Моя история» Ольга Безродная.