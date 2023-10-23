США и Израиль: политическая двуличность разочаровывает страны Глобального Юга

В США осознали свою роковую ошибку с Израилем и Украиной. Страны Глобального Юга окончательно разочаровались в Вашингтоне из-за его двуличной позиции по отношению к конфликтам на Украине и Ближнем Востоке, сообщает Washington Post.
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