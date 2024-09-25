Как поймать самого Гитлера за язык

Гитлер много и залихватски врал. Однако анализ его вранья позволяет добраться до его действительных планов, которые он опасался доверять бумаге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Я говорю это как чернокожий, как потомок рабов из Африки»: глава МИД Британии в ООН обвинил президента РФ в попытке «создать империю»
- «Группа рядового Ивана»: Четверо срочников больше месяца находились в окружении в Курской области, собирая информацию о противнике
- Украинское подполье: ВС России нанесли точный ракетный удар по пункту временной дислокации боевиков «Азова» в Харькове
Свежие комментарии