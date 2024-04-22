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Американские ученые доказали, что мысли человека материальны

Американские ученые доказали, что мысли человека материальны

Ученые доказали, что мысли человека материальны и влияют на окружающий мир, — передает Pravda.Ru. Оказалось, мысли могут применяться для лечения и выполнения механической работы, а также обладают собственной массой — около 10-30 граммов каждая.

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