Американские ученые доказали, что мысли человека материальны

Ученые доказали, что мысли человека материальны и влияют на окружающий мир, — передает Pravda.Ru. Оказалось, мысли могут применяться для лечения и выполнения механической работы, а также обладают собственной массой — около 10-30 граммов каждая.
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