Рязанские полицейские задержали студента из Омска – участника мошеннической схемы

В Рязани жертвой телефонных мошенников стала 74-летняя пенсионерка. Злоумышленники применили к ней «карусель» звонков якобы от сотрудников пенсионного фонда и правоохранительных органов, под психологическим давлением заставили собрать в одну сумму личные накопления и обналиченные вклады, после чего передать деньги для «декларирования» и сохранения в «безопасной ячейке».